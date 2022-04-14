GNY (GNY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GNY (GNY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GNY (GNY) Informatie GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies. Officiële website: http://www.gny.io Whitepaper: https://docs.wixstatic.com/ugd/cddf32_25fa71e039144e929f35d5515caf5597.pdf

GNY (GNY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GNY (GNY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 466.40K $ 466.40K $ 466.40K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 178.27M $ 178.27M $ 178.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Hoogste ooit: $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 Laagste ooit: $ 0.00005782 $ 0.00005782 $ 0.00005782 Huidige prijs: $ 0.00261061 $ 0.00261061 $ 0.00261061 Meer informatie over GNY (GNY) prijs

GNY (GNY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GNY (GNY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GNY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GNY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GNY begrijpt, kun je de live prijs van GNY token verkennen!

