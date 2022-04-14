Gnome (GNOME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gnome (GNOME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gnome (GNOME) Informatie $GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community. Officiële website: https://gnomegnome.fun/ Koop nu GNOME!

Gnome (GNOME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gnome (GNOME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.37K $ 21.37K $ 21.37K Totale voorraad: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M Circulerende voorraad: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.37K $ 21.37K $ 21.37K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Gnome (GNOME) prijs

Gnome (GNOME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gnome (GNOME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GNOME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GNOME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GNOME begrijpt, kun je de live prijs van GNOME token verkennen!

Prijsvoorspelling van GNOME Wil je weten waar je GNOME naartoe gaat? Onze GNOME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GNOME token!

