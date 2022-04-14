GNME MINING GAME (GNME) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in GNME MINING GAME (GNME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
GNME MINING GAME (GNME) Informatie

GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.

Officiële website:
https://www.gnmemining.com/
Whitepaper:
https://www.gnmemining.com/whitepaper.html

GNME MINING GAME (GNME) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GNME MINING GAME (GNME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 157.47K
$ 157.47K
Totale voorraad:
$ 17.58M
$ 17.58M
Circulerende voorraad:
$ 7.00M
$ 7.00M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 395.53K
$ 395.53K
Hoogste ooit:
$ 0.509717
$ 0.509717
Laagste ooit:
$ 0.01029676
$ 0.01029676
Huidige prijs:
$ 0.02249654
$ 0.02249654

GNME MINING GAME (GNME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van GNME MINING GAME (GNME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal GNME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel GNME tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van GNME begrijpt, kun je de live prijs van GNME token verkennen!

Prijsvoorspelling van GNME

Wil je weten waar je GNME naartoe gaat? Onze GNME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.