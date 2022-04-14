GMT (GMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GMT (GMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GMT (GMT) Informatie What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users' earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Officiële website: https://www.stepn.com/ Whitepaper: https://whitepaper.stepn.com/ Koop nu GMT!

GMT (GMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GMT (GMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 121.32M $ 121.32M $ 121.32M Totale voorraad: $ 5.07B $ 5.07B $ 5.07B Circulerende voorraad: $ 3.11B $ 3.11B $ 3.11B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 197.83M $ 197.83M $ 197.83M Hoogste ooit: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Laagste ooit: $ 0.03690885 $ 0.03690885 $ 0.03690885 Huidige prijs: $ 0.03912461 $ 0.03912461 $ 0.03912461 Meer informatie over GMT (GMT) prijs

GMT (GMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GMT (GMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GMT begrijpt, kun je de live prijs van GMT token verkennen!

