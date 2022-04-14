GLP1 (GLP1) Tokenomie
GLP1 (GLP1) Informatie
GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary).
The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals.
By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.
GLP1 (GLP1) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GLP1 (GLP1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
GLP1 (GLP1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van GLP1 (GLP1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal GLP1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel GLP1 tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.