Glorp (GLORP) Informatie Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume.

Glorp (GLORP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Glorp (GLORP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 915.06K $ 915.06K $ 915.06K Totale voorraad: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M Circulerende voorraad: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 915.06K $ 915.06K $ 915.06K Hoogste ooit: $ 0.01712223 $ 0.01712223 $ 0.01712223 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00092034 $ 0.00092034 $ 0.00092034 Meer informatie over Glorp (GLORP) prijs

Glorp (GLORP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Glorp (GLORP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLORP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLORP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLORP begrijpt, kun je de live prijs van GLORP token verkennen!

