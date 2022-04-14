Glorious Looking (GLG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Glorious Looking (GLG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Glorious Looking (GLG) Informatie GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. Officiële website: https://wuyuelexx.cc Koop nu GLG!

Glorious Looking (GLG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Glorious Looking (GLG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 642.81K $ 642.81K $ 642.81K Totale voorraad: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Circulerende voorraad: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 642.81K $ 642.81K $ 642.81K Hoogste ooit: $ 0.38275 $ 0.38275 $ 0.38275 Laagste ooit: $ 0.02467363 $ 0.02467363 $ 0.02467363 Huidige prijs: $ 0.04433083 $ 0.04433083 $ 0.04433083 Meer informatie over Glorious Looking (GLG) prijs

Glorious Looking (GLG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Glorious Looking (GLG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLG begrijpt, kun je de live prijs van GLG token verkennen!

Prijsvoorspelling van GLG Wil je weten waar je GLG naartoe gaat? Onze GLG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GLG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!