Gloria AI (GLORIA) Informatie Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Officiële website: https://itsgloria.ai/ Whitepaper: https://gloriaai.gitbook.io/gloria

Gloria AI (GLORIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gloria AI (GLORIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 586.27M $ 586.27M $ 586.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Hoogste ooit: $ 0.00790726 $ 0.00790726 $ 0.00790726 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00221971 $ 0.00221971 $ 0.00221971 Meer informatie over Gloria AI (GLORIA) prijs

Gloria AI (GLORIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gloria AI (GLORIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLORIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLORIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLORIA begrijpt, kun je de live prijs van GLORIA token verkennen!

