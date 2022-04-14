Global Coin Research (GCR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Global Coin Research (GCR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Global Coin Research (GCR) Informatie Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers Officiële website: https://globalcoinresearch.com/

Global Coin Research (GCR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Global Coin Research (GCR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Hoogste ooit: $ 13.24 $ 13.24 $ 13.24 Laagste ooit: $ 0.122309 $ 0.122309 $ 0.122309 Huidige prijs: $ 0.122929 $ 0.122929 $ 0.122929 Meer informatie over Global Coin Research (GCR) prijs

Global Coin Research (GCR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Global Coin Research (GCR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GCR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GCR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GCR begrijpt, kun je de live prijs van GCR token verkennen!

Prijsvoorspelling van GCR Wil je weten waar je GCR naartoe gaat? Onze GCR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GCR token!

