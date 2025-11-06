Gloat (GLOAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000463 $ 0.00000463 $ 0.00000463 24u laag $ 0.00000486 $ 0.00000486 $ 0.00000486 24u hoog 24u laag $ 0.00000463$ 0.00000463 $ 0.00000463 24u hoog $ 0.00000486$ 0.00000486 $ 0.00000486 Hoogste prijs ooit $ 0.00019182$ 0.00019182 $ 0.00019182 Laagste prijs $ 0.00000463$ 0.00000463 $ 0.00000463 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) +2.36% Prijswijziging (7D) -19.30% Prijswijziging (7D) -19.30%

Gloat (GLOAT) real-time prijs is $0.00000484. De afgelopen 24 uur werd er GLOAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000463 en een hoogtepunt van $ 0.00000486, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GLOAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00019182, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000463 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GLOAT met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, +2.36% in de afgelopen 24 uur en -19.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gloat (GLOAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Gloat is $ 4.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GLOAT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.84K.