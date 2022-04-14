Glo Dollar (USDGLO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Glo Dollar (USDGLO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Glo Dollar (USDGLO) Informatie Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods. Officiële website: https://www.glodollar.org/

Glo Dollar (USDGLO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Glo Dollar (USDGLO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Totale voorraad: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Circulerende voorraad: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Hoogste ooit: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Laagste ooit: $ 0.904862 $ 0.904862 $ 0.904862 Huidige prijs: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Meer informatie over Glo Dollar (USDGLO) prijs

Glo Dollar (USDGLO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Glo Dollar (USDGLO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDGLO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDGLO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDGLO begrijpt, kun je de live prijs van USDGLO token verkennen!

Prijsvoorspelling van USDGLO Wil je weten waar je USDGLO naartoe gaat? Onze USDGLO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USDGLO token!

