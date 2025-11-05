Glif Staked ICNT (STICNT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Laagste prijs $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Glif Staked ICNT (STICNT) real-time prijs is $0.303561. De afgelopen 24 uur werd er STICNT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STICNT hoogste prijs aller tijden is $ 0.446536, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.264716 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STICNT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Glif Staked ICNT (STICNT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 407.01K$ 407.01K $ 407.01K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 386.49K$ 386.49K $ 386.49K Circulerende voorraad 1.27M 1.27M 1.27M Totale voorraad 1,273,176.515258607 1,273,176.515258607 1,273,176.515258607

De huidige marktkapitalisatie van Glif Staked ICNT is $ 407.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STICNT is 1.27M, met een totale voorraad van 1273176.515258607. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 386.49K.