Glidr (GLIDR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24u laag $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24u hoog 24u laag $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24u hoog $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Hoogste prijs ooit $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Laagste prijs $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Prijswijziging (1u) -0.09% Prijswijziging (1D) +0.74% Prijswijziging (7D) +0.51% Prijswijziging (7D) +0.51%

Glidr (GLIDR) real-time prijs is $1.17. De afgelopen 24 uur werd er GLIDR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.16 en een hoogtepunt van $ 1.19, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GLIDR hoogste prijs aller tijden is $ 1.24, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.083 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GLIDR met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, +0.74% in de afgelopen 24 uur en +0.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Glidr (GLIDR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 37.55M$ 37.55M $ 37.55M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 117.49M$ 117.49M $ 117.49M Circulerende voorraad 31.96M 31.96M 31.96M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Glidr is $ 37.55M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GLIDR is 31.96M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 117.49M.