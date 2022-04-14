Gleec Coin (GLEEC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gleec Coin (GLEEC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gleec Coin (GLEEC) Informatie Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services. Officiële website: https://gleec.com

Gleec Coin (GLEEC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gleec Coin (GLEEC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Totale voorraad: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Circulerende voorraad: $ 186.76M $ 186.76M $ 186.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Hoogste ooit: $ 12.48 $ 12.48 $ 12.48 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.01280447 $ 0.01280447 $ 0.01280447 Meer informatie over Gleec Coin (GLEEC) prijs

Gleec Coin (GLEEC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gleec Coin (GLEEC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLEEC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLEEC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLEEC begrijpt, kun je de live prijs van GLEEC token verkennen!

Prijsvoorspelling van GLEEC Wil je weten waar je GLEEC naartoe gaat? Onze GLEEC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GLEEC token!

