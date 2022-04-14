Glaze (GLAZE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Glaze (GLAZE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Glaze (GLAZE) Informatie $GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! $GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Officiële website: https://glazesolana.lol Koop nu GLAZE!

Glaze (GLAZE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Glaze (GLAZE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.28K $ 18.28K $ 18.28K Totale voorraad: $ 846.09M $ 846.09M $ 846.09M Circulerende voorraad: $ 846.09M $ 846.09M $ 846.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.28K $ 18.28K $ 18.28K Hoogste ooit: $ 0.00061052 $ 0.00061052 $ 0.00061052 Laagste ooit: $ 0.00001009 $ 0.00001009 $ 0.00001009 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Glaze (GLAZE) prijs

Glaze (GLAZE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Glaze (GLAZE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLAZE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLAZE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLAZE begrijpt, kun je de live prijs van GLAZE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GLAZE Wil je weten waar je GLAZE naartoe gaat? Onze GLAZE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GLAZE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!