glamorous (GLAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in glamorous (GLAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

glamorous (GLAM) Informatie $glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space. Officiële website: https://www.glamcat.lol/ Koop nu GLAM!

glamorous (GLAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor glamorous (GLAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 77.15K Totale voorraad: $ 999.58M Circulerende voorraad: $ 999.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 77.15K Hoogste ooit: $ 0.00395941 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0 Meer informatie over glamorous (GLAM) prijs

glamorous (GLAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van glamorous (GLAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLAM begrijpt, kun je de live prijs van GLAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van GLAM Wil je weten waar je GLAM naartoe gaat? Onze GLAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GLAM token!

