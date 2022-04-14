Glades (GLDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Glades (GLDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Glades (GLDS) Informatie

Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property.

Officiële website: https://glades.ai/
Whitepaper: https://github.com/Gattic/litepaper/wiki/Litepaper

Glades (GLDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Glades (GLDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 371.13K $ 371.13K $ 371.13K Totale voorraad: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Circulerende voorraad: $ 949.96M $ 949.96M $ 949.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 390.64K $ 390.64K $ 390.64K Hoogste ooit: $ 0.00507594 $ 0.00507594 $ 0.00507594 Laagste ooit: $ 0.00004475 $ 0.00004475 $ 0.00004475 Huidige prijs: $ 0.00038742 $ 0.00038742 $ 0.00038742 Meer informatie over Glades (GLDS) prijs

Glades (GLDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Glades (GLDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLDS begrijpt, kun je de live prijs van GLDS token verkennen!

Prijsvoorspelling van GLDS Wil je weten waar je GLDS naartoe gaat? Onze GLDS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GLDS token!

