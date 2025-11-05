GKHAN (GKN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.80% Prijswijziging (1D) -8.03% Prijswijziging (7D) -45.82% Prijswijziging (7D) -45.82%

GKHAN (GKN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GKN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GKN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00706978, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GKN met +0.80% veranderd in het afgelopen uur, -8.03% in de afgelopen 24 uur en -45.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GKHAN (GKN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 836.00K$ 836.00K $ 836.00K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 836.00K$ 836.00K $ 836.00K Circulerende voorraad 3.00B 3.00B 3.00B Totale voorraad 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

De huidige marktkapitalisatie van GKHAN is $ 836.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GKN is 3.00B, met een totale voorraad van 2999531368.21221. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 836.00K.