GIVER (GIVER) Informatie GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game. Officiële website: https://www.giverxrp.com/ Whitepaper: https://www.giverxrp.com/whitepaper Koop nu GIVER!

GIVER (GIVER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GIVER (GIVER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.54K $ 30.54K $ 30.54K Totale voorraad: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M Circulerende voorraad: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.54K $ 30.54K $ 30.54K Hoogste ooit: $ 0.0203763 $ 0.0203763 $ 0.0203763 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00043602 $ 0.00043602 $ 0.00043602 Meer informatie over GIVER (GIVER) prijs

GIVER (GIVER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GIVER (GIVER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GIVER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GIVER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GIVER begrijpt, kun je de live prijs van GIVER token verkennen!

