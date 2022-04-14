girl economy ai (GIRLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in girl economy ai (GIRLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol's first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun. Officiële website: https://girleconomy.ai/

girl economy ai (GIRLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor girl economy ai (GIRLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.11K $ 23.11K $ 23.11K Totale voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Circulerende voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.11K $ 23.11K $ 23.11K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over girl economy ai (GIRLE) prijs

girl economy ai (GIRLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van girl economy ai (GIRLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GIRLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GIRLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GIRLE begrijpt, kun je de live prijs van GIRLE token verkennen!

