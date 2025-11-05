Ging Gong Kaew (GGK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00014434 $ 0.00014434 $ 0.00014434 24u laag $ 0.00021168 $ 0.00021168 $ 0.00021168 24u hoog 24u laag $ 0.00014434$ 0.00014434 $ 0.00014434 24u hoog $ 0.00021168$ 0.00021168 $ 0.00021168 Hoogste prijs ooit $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 Laagste prijs $ 0.00004858$ 0.00004858 $ 0.00004858 Prijswijziging (1u) +3.81% Prijswijziging (1D) +1.83% Prijswijziging (7D) +127.64% Prijswijziging (7D) +127.64%

Ging Gong Kaew (GGK) real-time prijs is $0.00020466. De afgelopen 24 uur werd er GGK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00014434 en een hoogtepunt van $ 0.00021168, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GGK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00224676, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004858 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GGK met +3.81% veranderd in het afgelopen uur, +1.83% in de afgelopen 24 uur en +127.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ging Gong Kaew (GGK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 204.63K$ 204.63K $ 204.63K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 204.63K$ 204.63K $ 204.63K Circulerende voorraad 999.84M 999.84M 999.84M Totale voorraad 999,838,682.868845 999,838,682.868845 999,838,682.868845

De huidige marktkapitalisatie van Ging Gong Kaew is $ 204.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GGK is 999.84M, met een totale voorraad van 999838682.868845. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 204.63K.