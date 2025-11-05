BeursDEX+
De live Ging Gong Kaew prijs vandaag is 0.00020466 USD. Volg realtime GGK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GGK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Ging Gong Kaew prijs vandaag is 0.00020466 USD. Volg realtime GGK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GGK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 GGK naar USD live prijs:

$0.00020466
$0.00020466$0.00020466
+1.80%1D
USD
Ging Gong Kaew (GGK) live prijsgrafiek
Ging Gong Kaew (GGK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00014434
$ 0.00014434$ 0.00014434
24u laag
$ 0.00021168
$ 0.00021168$ 0.00021168
24u hoog

$ 0.00014434
$ 0.00014434$ 0.00014434

$ 0.00021168
$ 0.00021168$ 0.00021168

$ 0.00224676
$ 0.00224676$ 0.00224676

$ 0.00004858
$ 0.00004858$ 0.00004858

+3.81%

+1.83%

+127.64%

+127.64%

Ging Gong Kaew (GGK) real-time prijs is $0.00020466. De afgelopen 24 uur werd er GGK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00014434 en een hoogtepunt van $ 0.00021168, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GGK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00224676, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004858 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GGK met +3.81% veranderd in het afgelopen uur, +1.83% in de afgelopen 24 uur en +127.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ging Gong Kaew (GGK) Marktinformatie

$ 204.63K
$ 204.63K$ 204.63K

--
----

$ 204.63K
$ 204.63K$ 204.63K

999.84M
999.84M 999.84M

999,838,682.868845
999,838,682.868845 999,838,682.868845

De huidige marktkapitalisatie van Ging Gong Kaew is $ 204.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GGK is 999.84M, met een totale voorraad van 999838682.868845. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 204.63K.

Ging Gong Kaew (GGK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Ging Gong Kaew naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Ging Gong Kaew naar USD $ -0.0000709393.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Ging Gong Kaew naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Ging Gong Kaew naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+1.83%
30 dagen$ -0.0000709393-34.66%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Ging Gong Kaew (GGK)?

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Ging Gong Kaew (GGK) hulpbron

Officiële website

Ging Gong Kaew Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ging Gong Kaew (GGK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ging Gong Kaew (GGK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ging Gong Kaew te bekijken.

Bekijk nu de Ging Gong Kaew prijsvoorspelling !

GGK naar lokale valuta's

Ging Gong Kaew (GGK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ging Gong Kaew (GGK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GGK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ging Gong Kaew (GGK)

Hoeveel is Ging Gong Kaew (GGK) vandaag waard?
De live GGK prijs in USD is 0.00020466 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GGK naar USD prijs?
De huidige prijs van GGK naar USD is $ 0.00020466. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ging Gong Kaew?
De marktkapitalisatie van GGK is $ 204.63K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GGK?
De circulerende voorraad van GGK is 999.84M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GGK?
GGK bereikte een ATH-prijs van 0.00224676 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GGK?
GGK zag een ATL-prijs van 0.00004858 USD.
Wat is het handelsvolume van GGK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GGK is -- USD.
Zal GGK dit jaar hoger gaan?
GGK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GGK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

