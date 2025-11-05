Giko Cat (GIKO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.118118 24u hoog $ 0.137432 Hoogste prijs ooit $ 6.95 Laagste prijs $ 0.118118 Prijswijziging (1u) +0.75% Prijswijziging (1D) +0.61% Prijswijziging (7D) -33.89%

Giko Cat (GIKO) real-time prijs is $0.133027. De afgelopen 24 uur werd er GIKO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.118118 en een hoogtepunt van $ 0.137432, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GIKO hoogste prijs aller tijden is $ 6.95, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.118118 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GIKO met +0.75% veranderd in het afgelopen uur, +0.61% in de afgelopen 24 uur en -33.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Giko Cat (GIKO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.33M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.33M Circulerende voorraad 10.00M Totale voorraad 9,999,192.712436492

De huidige marktkapitalisatie van Giko Cat is $ 1.33M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GIKO is 10.00M, met een totale voorraad van 9999192.712436492. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.33M.