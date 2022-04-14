giggleched (CHED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in giggleched (CHED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

giggleched (CHED) Informatie giggleched is a project built in and for the Solana's ecosystem. We aspire to bring together a community of like-minded individuals that enjoy creating and building content that in turn strengthens and grows said community. Stealth launch, no token tax,. 100% of token supply was to initial liquidity and burned. An Aerodrome gauge has since been established. What makes giggleched Coin unique is its inspiration from the popular "Giga Chad" meme, which has a strong following on the internet. In summary, giggleched Coin is a meme-inspired token that provides a fun and lighthearted way for investors and fans of internet memes to participate in the cryptocurrency market. Officiële website: https://www.giggleched.com/

giggleched (CHED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor giggleched (CHED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Totale voorraad: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M Circulerende voorraad: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over giggleched (CHED) prijs

giggleched (CHED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van giggleched (CHED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHED begrijpt, kun je de live prijs van CHED token verkennen!

