GIGAICHAD ($GIGAI) Informatie GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don't want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade. Officiële website: https://gigai.mod3ls.com/ Koop nu $GIGAI!

GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GIGAICHAD ($GIGAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 73.35K $ 73.35K $ 73.35K Totale voorraad: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Circulerende voorraad: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.35K $ 73.35K $ 73.35K Hoogste ooit: $ 0.00179465 $ 0.00179465 $ 0.00179465 Laagste ooit: $ 0.00006259 $ 0.00006259 $ 0.00006259 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GIGAICHAD ($GIGAI) prijs

GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GIGAICHAD ($GIGAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $GIGAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $GIGAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $GIGAI begrijpt, kun je de live prijs van $GIGAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van $GIGAI Wil je weten waar je $GIGAI naartoe gaat? Onze $GIGAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $GIGAI token!

