GIGAETH (GETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,098.28 $ 3,098.28 $ 3,098.28 24u laag $ 3,579.91 $ 3,579.91 $ 3,579.91 24u hoog 24u laag $ 3,098.28$ 3,098.28 $ 3,098.28 24u hoog $ 3,579.91$ 3,579.91 $ 3,579.91 Hoogste prijs ooit $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 Laagste prijs $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 Prijswijziging (1u) +0.71% Prijswijziging (1D) -4.75% Prijswijziging (7D) -16.84% Prijswijziging (7D) -16.84%

GIGAETH (GETH) real-time prijs is $3,342.23. De afgelopen 24 uur werd er GETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,098.28 en een hoogtepunt van $ 3,579.91, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GETH hoogste prijs aller tijden is $ 4,864.9, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 2,597.03 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GETH met +0.71% veranderd in het afgelopen uur, -4.75% in de afgelopen 24 uur en -16.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GIGAETH (GETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Circulerende voorraad 3.25K 3.25K 3.25K Totale voorraad 3,249.418008834217 3,249.418008834217 3,249.418008834217

De huidige marktkapitalisatie van GIGAETH is $ 10.86M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GETH is 3.25K, met een totale voorraad van 3249.418008834217. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.86M.