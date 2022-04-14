GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GIGABRAIN (GIGA🧠), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GIGABRAIN (GIGA🧠) Informatie Outsmart AI, Win Crypto Rewards. Create unbreakable AI agents or challenge existing ones. Set up prize pools and watch others attempt to break your agent's defenses, or try breaking other creators' agents to claim their rewards. Successfully convince an agent to release its funds and claim the prize pool. Turn prompt engineering into a competitive game. Each attempt requires more skill as fees increase exponentially. Create puzzles that stand the test or solve them to earn rewards. Test your skills at GigaBrain.so 🧠 Officiële website: https://www.gigabrain.so Koop nu GIGA🧠!

GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GIGABRAIN (GIGA🧠), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.57K $ 27.57K $ 27.57K Totale voorraad: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Circulerende voorraad: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.57K $ 27.57K $ 27.57K Hoogste ooit: $ 0.006432 $ 0.006432 $ 0.006432 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GIGABRAIN (GIGA🧠) prijs

GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GIGABRAIN (GIGA🧠) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GIGA🧠 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GIGA🧠 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GIGA🧠 begrijpt, kun je de live prijs van GIGA🧠 token verkennen!

Prijsvoorspelling van GIGA🧠 Wil je weten waar je GIGA🧠 naartoe gaat? Onze GIGA🧠 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GIGA🧠 token!

