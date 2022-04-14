Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gigabrain by virtuals (BRAIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Informatie Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters Officiële website: https://gigabrain.gg/ Whitepaper: https://gigabrain.gg/token

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gigabrain by virtuals (BRAIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Hoogste ooit: $ 0.01611427 $ 0.01611427 $ 0.01611427 Laagste ooit: $ 0.00115011 $ 0.00115011 $ 0.00115011 Huidige prijs: $ 0.00427797 $ 0.00427797 $ 0.00427797 Meer informatie over Gigabrain by virtuals (BRAIN) prijs

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gigabrain by virtuals (BRAIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRAIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRAIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRAIN begrijpt, kun je de live prijs van BRAIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van BRAIN Wil je weten waar je BRAIN naartoe gaat? Onze BRAIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BRAIN token!

