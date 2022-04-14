Giga Stacy (STACY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Giga Stacy (STACY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Giga Stacy (STACY) Informatie Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women's issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap. Officiële website: https://gigastacycto.com

Giga Stacy (STACY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Giga Stacy (STACY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.48K $ 51.48K $ 51.48K Totale voorraad: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Circulerende voorraad: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.48K $ 51.48K $ 51.48K Hoogste ooit: $ 0.00192995 $ 0.00192995 $ 0.00192995 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Giga Stacy (STACY) prijs

Giga Stacy (STACY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Giga Stacy (STACY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STACY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STACY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STACY begrijpt, kun je de live prijs van STACY token verkennen!

Prijsvoorspelling van STACY Wil je weten waar je STACY naartoe gaat? Onze STACY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STACY token!

