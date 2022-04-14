Giga POTUS (POTUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Giga POTUS (POTUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Giga POTUS (POTUS) Informatie Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to "executive gains," patriotic imagery, and light-hearted "presidential" branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project's satirical take on "presidential" power. Officiële website: https://gigapotus.com/

Giga POTUS (POTUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Giga POTUS (POTUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.12K Totale voorraad: $ 999.88M Circulerende voorraad: $ 999.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.12K Hoogste ooit: $ 0.00232126 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Giga POTUS (POTUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Giga POTUS (POTUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POTUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POTUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POTUS begrijpt, kun je de live prijs van POTUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van POTUS Wil je weten waar je POTUS naartoe gaat? Onze POTUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POTUS token!

