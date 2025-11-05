Gifts Strategy (GIFTSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00294612 24u hoog $ 0.00363575 Hoogste prijs ooit $ 0.00692033 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +4.13% Prijswijziging (1D) -8.39% Prijswijziging (7D) -13.64%

Gifts Strategy (GIFTSTR) real-time prijs is $0.00316577. De afgelopen 24 uur werd er GIFTSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00294612 en een hoogtepunt van $ 0.00363575, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GIFTSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00692033, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GIFTSTR met +4.13% veranderd in het afgelopen uur, -8.39% in de afgelopen 24 uur en -13.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 290.70K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 305.73K Circulerende voorraad 91.86M Totale voorraad 96,613,869.0

De huidige marktkapitalisatie van Gifts Strategy is $ 290.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GIFTSTR is 91.86M, met een totale voorraad van 96613869.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 305.73K.