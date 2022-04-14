GHOG (GHOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GHOG (GHOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GHOG (GHOG) Informatie GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem Officiële website: https://www.handofgod.app/ Koop nu GHOG!

GHOG (GHOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GHOG (GHOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.41K $ 15.41K $ 15.41K Totale voorraad: $ 62.22K $ 62.22K $ 62.22K Circulerende voorraad: $ 24.51K $ 24.51K $ 24.51K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.13K $ 39.13K $ 39.13K Hoogste ooit: $ 52.76 $ 52.76 $ 52.76 Laagste ooit: $ 0.60378 $ 0.60378 $ 0.60378 Huidige prijs: $ 0.628316 $ 0.628316 $ 0.628316 Meer informatie over GHOG (GHOG) prijs

GHOG (GHOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GHOG (GHOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GHOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GHOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GHOG begrijpt, kun je de live prijs van GHOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van GHOG Wil je weten waar je GHOG naartoe gaat? Onze GHOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GHOG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!