GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK's purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.

Officiële website: https://gmubarak.com/
Whitepaper: https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ghibli Mubarak (GMUBARAK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.29K $ 44.29K $ 44.29K Totale voorraad: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Circulerende voorraad: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.29K $ 44.29K $ 44.29K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ghibli Mubarak (GMUBARAK) prijs

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ghibli Mubarak (GMUBARAK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GMUBARAK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GMUBARAK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GMUBARAK begrijpt, kun je de live prijs van GMUBARAK token verkennen!

Prijsvoorspelling van GMUBARAK Wil je weten waar je GMUBARAK naartoe gaat? Onze GMUBARAK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GMUBARAK token!

