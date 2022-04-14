Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ghibli Elon (GHIBLI ELON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Informatie Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure. Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure. Officiële website: https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk Koop nu GHIBLI ELON!

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ghibli Elon (GHIBLI ELON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.28K $ 7.28K $ 7.28K Totale voorraad: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Circulerende voorraad: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.28K $ 7.28K $ 7.28K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ghibli Elon (GHIBLI ELON) prijs

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ghibli Elon (GHIBLI ELON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GHIBLI ELON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GHIBLI ELON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GHIBLI ELON begrijpt, kun je de live prijs van GHIBLI ELON token verkennen!

Prijsvoorspelling van GHIBLI ELON Wil je weten waar je GHIBLI ELON naartoe gaat? Onze GHIBLI ELON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GHIBLI ELON token!

