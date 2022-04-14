ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Informatie The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization. The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization. Officiële website: https://warpcast.com/mk/0xb900eb09 Koop nu GHFFB47YII2RTEEYY10OP!

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 162.99K $ 162.99K $ 162.99K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 162.99K $ 162.99K $ 162.99K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) prijs

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GHFFB47YII2RTEEYY10OP begrijpt, kun je de live prijs van GHFFB47YII2RTEEYY10OP token verkennen!

Prijsvoorspelling van GHFFB47YII2RTEEYY10OP Wil je weten waar je GHFFB47YII2RTEEYY10OP naartoe gaat? Onze GHFFB47YII2RTEEYY10OP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GHFFB47YII2RTEEYY10OP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!