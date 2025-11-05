GetTheGirl (GTG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00128154$ 0.00128154 $ 0.00128154 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.48% Prijswijziging (1D) -3.76% Prijswijziging (7D) -81.94% Prijswijziging (7D) -81.94%

GetTheGirl (GTG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GTG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GTG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00128154, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GTG met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, -3.76% in de afgelopen 24 uur en -81.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GetTheGirl (GTG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 73.73K$ 73.73K $ 73.73K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 73.73K$ 73.73K $ 73.73K Circulerende voorraad 822.71M 822.71M 822.71M Totale voorraad 822,713,514.237148 822,713,514.237148 822,713,514.237148

De huidige marktkapitalisatie van GetTheGirl is $ 73.73K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GTG is 822.71M, met een totale voorraad van 822713514.237148. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 73.73K.