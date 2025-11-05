BeursDEX+
De live Get Rich or Die Trying prijs vandaag is 0.00178517 USD. Volg realtime GRODT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GRODT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Get Rich or Die Trying Prijs (GRODT)

1 GRODT naar USD live prijs:

$0.00178517
-9.40%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
Get Rich or Die Trying (GRODT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:10:56 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying (GRODT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00165837
24u laag
$ 0.00201398
24u hoog

$ 0.00165837
$ 0.00201398
$ 0.00588249
$ 0.00165837
+0.64%

-9.42%

-28.26%

-28.26%

Get Rich or Die Trying (GRODT) real-time prijs is $0.00178517. De afgelopen 24 uur werd er GRODT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00165837 en een hoogtepunt van $ 0.00201398, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRODT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00588249, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00165837 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRODT met +0.64% veranderd in het afgelopen uur, -9.42% in de afgelopen 24 uur en -28.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Marktinformatie

$ 1.79M
--
$ 1.79M
1000.00M
999,999,998.0
De huidige marktkapitalisatie van Get Rich or Die Trying is $ 1.79M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRODT is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999998.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.79M.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Get Rich or Die Trying naar USD $ -0.000185845238942167.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Get Rich or Die Trying naar USD $ -0.0009441623.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Get Rich or Die Trying naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Get Rich or Die Trying naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000185845238942167-9.42%
30 dagen$ -0.0009441623-52.88%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Get Rich or Die Trying (GRODT)?

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Get Rich or Die Trying (GRODT) hulpbron

Get Rich or Die Trying Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Get Rich or Die Trying (GRODT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Get Rich or Die Trying (GRODT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Get Rich or Die Trying te bekijken.

Bekijk nu de Get Rich or Die Trying prijsvoorspelling !

GRODT naar lokale valuta's

Get Rich or Die Trying (GRODT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Get Rich or Die Trying (GRODT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GRODT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Get Rich or Die Trying (GRODT)

Hoeveel is Get Rich or Die Trying (GRODT) vandaag waard?
De live GRODT prijs in USD is 0.00178517 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GRODT naar USD prijs?
De huidige prijs van GRODT naar USD is $ 0.00178517. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Get Rich or Die Trying?
De marktkapitalisatie van GRODT is $ 1.79M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GRODT?
De circulerende voorraad van GRODT is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GRODT?
GRODT bereikte een ATH-prijs van 0.00588249 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GRODT?
GRODT zag een ATL-prijs van 0.00165837 USD.
Wat is het handelsvolume van GRODT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GRODT is -- USD.
Zal GRODT dit jaar hoger gaan?
GRODT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GRODT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:10:56 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

