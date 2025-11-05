Get Rich or Die Trying (GRODT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00165837 $ 0.00165837 $ 0.00165837 24u laag $ 0.00201398 $ 0.00201398 $ 0.00201398 24u hoog 24u laag $ 0.00165837$ 0.00165837 $ 0.00165837 24u hoog $ 0.00201398$ 0.00201398 $ 0.00201398 Hoogste prijs ooit $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 Laagste prijs $ 0.00165837$ 0.00165837 $ 0.00165837 Prijswijziging (1u) +0.64% Prijswijziging (1D) -9.42% Prijswijziging (7D) -28.26% Prijswijziging (7D) -28.26%

Get Rich or Die Trying (GRODT) real-time prijs is $0.00178517. De afgelopen 24 uur werd er GRODT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00165837 en een hoogtepunt van $ 0.00201398, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRODT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00588249, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00165837 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRODT met +0.64% veranderd in het afgelopen uur, -9.42% in de afgelopen 24 uur en -28.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

De huidige marktkapitalisatie van Get Rich or Die Trying is $ 1.79M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRODT is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999998.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.79M.