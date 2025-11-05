Get Out Frog (GOF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.11% Prijswijziging (1D) -6.76% Prijswijziging (7D) -39.56% Prijswijziging (7D) -39.56%

Get Out Frog (GOF) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GOF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOF hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOF met -0.11% veranderd in het afgelopen uur, -6.76% in de afgelopen 24 uur en -39.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Get Out Frog (GOF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.59K$ 11.59K $ 11.59K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.59K$ 11.59K $ 11.59K Circulerende voorraad 975.00T 975.00T 975.00T Totale voorraad 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Get Out Frog is $ 11.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOF is 975.00T, met een totale voorraad van 975000000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.59K.