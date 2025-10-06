Germinal (GERM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0000084 $ 0.0000084 $ 0.0000084 24u laag $ 0.00000855 $ 0.00000855 $ 0.00000855 24u hoog 24u laag $ 0.0000084$ 0.0000084 $ 0.0000084 24u hoog $ 0.00000855$ 0.00000855 $ 0.00000855 Hoogste prijs ooit $ 0.00003102$ 0.00003102 $ 0.00003102 Laagste prijs $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 Prijswijziging (1u) +0.20% Prijswijziging (1D) -1.11% Prijswijziging (7D) +12.49% Prijswijziging (7D) +12.49%

Germinal (GERM) real-time prijs is $0.00000845. De afgelopen 24 uur werd er GERM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000084 en een hoogtepunt van $ 0.00000855, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GERM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00003102, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000697 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GERM met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -1.11% in de afgelopen 24 uur en +12.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Germinal (GERM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K Circulerende voorraad 999.02M 999.02M 999.02M Totale voorraad 999,024,560.818084 999,024,560.818084 999,024,560.818084

De huidige marktkapitalisatie van Germinal is $ 8.44K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GERM is 999.02M, met een totale voorraad van 999024560.818084. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.44K.