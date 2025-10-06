De live Germinal prijs vandaag is 0.00000845 USD. Volg realtime GERM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GERM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Germinal prijs vandaag is 0.00000845 USD. Volg realtime GERM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GERM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Germinal Prijs (GERM)

-1.10%1D
Germinal (GERM) live prijsgrafiek
Germinal (GERM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000084
$ 0.0000084$ 0.0000084
24u laag
$ 0.00000855
$ 0.00000855$ 0.00000855
24u hoog

$ 0.0000084
$ 0.0000084$ 0.0000084

$ 0.00000855
$ 0.00000855$ 0.00000855

$ 0.00003102
$ 0.00003102$ 0.00003102

$ 0.00000697
$ 0.00000697$ 0.00000697

+0.20%

-1.11%

+12.49%

+12.49%

Germinal (GERM) real-time prijs is $0.00000845. De afgelopen 24 uur werd er GERM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000084 en een hoogtepunt van $ 0.00000855, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GERM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00003102, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000697 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GERM met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -1.11% in de afgelopen 24 uur en +12.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Germinal (GERM) Marktinformatie

$ 8.44K
$ 8.44K$ 8.44K

--
----

$ 8.44K
$ 8.44K$ 8.44K

999.02M
999.02M 999.02M

999,024,560.818084
999,024,560.818084 999,024,560.818084

De huidige marktkapitalisatie van Germinal is $ 8.44K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GERM is 999.02M, met een totale voorraad van 999024560.818084. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.44K.

Germinal (GERM) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Germinal naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Germinal naar USD $ +0.0000003516.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Germinal naar USD $ +0.0000009373.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Germinal naar USD $ -0.0000058271072608378.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.11%
30 dagen$ +0.0000003516+4.16%
60 dagen$ +0.0000009373+11.09%
90 dagen$ -0.0000058271072608378-40.81%

Wat is Germinal (GERM)?

The Gorbagana Germinal.

  • Official Solana CLI

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Germinal (GERM) hulpbron

Officiële website

Germinal Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Germinal (GERM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Germinal (GERM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Germinal te bekijken.

Bekijk nu de Germinal prijsvoorspelling !

GERM naar lokale valuta's

Germinal (GERM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Germinal (GERM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GERM token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Germinal (GERM)

Hoeveel is Germinal (GERM) vandaag waard?
De live GERM prijs in USD is 0.00000845 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GERM naar USD prijs?
De huidige prijs van GERM naar USD is $ 0.00000845. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Germinal?
De marktkapitalisatie van GERM is $ 8.44K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GERM?
De circulerende voorraad van GERM is 999.02M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GERM?
GERM bereikte een ATH-prijs van 0.00003102 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GERM?
GERM zag een ATL-prijs van 0.00000697 USD.
Wat is het handelsvolume van GERM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GERM is -- USD.
Zal GERM dit jaar hoger gaan?
GERM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GERM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Germinal (GERM) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.