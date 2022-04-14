GeoDB (GEO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GeoDB (GEO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GeoDB (GEO) Informatie Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously. Officiële website: https://thedataverse.io/ Whitepaper: https://odinprotocol.io/docs/odin-whitepaper.pdf

GeoDB (GEO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GeoDB (GEO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.55K $ 31.55K $ 31.55K Totale voorraad: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Circulerende voorraad: $ 177.40M $ 177.40M $ 177.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 62.25K $ 62.25K $ 62.25K Hoogste ooit: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017785 $ 0.00017785 $ 0.00017785 Meer informatie over GeoDB (GEO) prijs

GeoDB (GEO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GeoDB (GEO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GEO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GEO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GEO begrijpt, kun je de live prijs van GEO token verkennen!

Prijsvoorspelling van GEO Wil je weten waar je GEO naartoe gaat? Onze GEO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GEO token!

