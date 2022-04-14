GENZAI by Virtuals (GENZAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GENZAI by Virtuals (GENZAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Informatie GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space. GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space. Officiële website: https://genzai.wtf Whitepaper: https://docs.genzai.wtf/ Koop nu GENZAI!

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GENZAI by Virtuals (GENZAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 42.46K $ 42.46K $ 42.46K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.18K $ 47.18K $ 47.18K Hoogste ooit: $ 0.00112793 $ 0.00112793 $ 0.00112793 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GENZAI by Virtuals (GENZAI) prijs

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GENZAI by Virtuals (GENZAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GENZAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GENZAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GENZAI begrijpt, kun je de live prijs van GENZAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van GENZAI Wil je weten waar je GENZAI naartoe gaat? Onze GENZAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GENZAI token!

