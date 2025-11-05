Genopets (GENE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00559459 $ 0.00559459 $ 0.00559459 24u laag $ 0.00591798 $ 0.00591798 $ 0.00591798 24u hoog 24u laag $ 0.00559459$ 0.00559459 $ 0.00559459 24u hoog $ 0.00591798$ 0.00591798 $ 0.00591798 Hoogste prijs ooit $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Laagste prijs $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 Prijswijziging (1u) +0.38% Prijswijziging (1D) -1.12% Prijswijziging (7D) -18.79% Prijswijziging (7D) -18.79%

Genopets (GENE) real-time prijs is $0.00578345. De afgelopen 24 uur werd er GENE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00559459 en een hoogtepunt van $ 0.00591798, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GENE hoogste prijs aller tijden is $ 37.83, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00512048 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GENE met +0.38% veranderd in het afgelopen uur, -1.12% in de afgelopen 24 uur en -18.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Genopets (GENE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 494.19K$ 494.19K $ 494.19K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 578.35K$ 578.35K $ 578.35K Circulerende voorraad 85.45M 85.45M 85.45M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Genopets is $ 494.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GENE is 85.45M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 578.35K.