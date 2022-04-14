Genius (GENIUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Genius (GENIUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Genius (GENIUS) Informatie The Genius project was designed by AI to build a crypto token that would have the best chance of going up very, very high. A lot of time and resources were invested in order to figure out how to build the best token. The result is simply Genius! Among billions of permutations, a specific plan was formulated with the most potential for an exponential rise. This is just the very beginning of what will become legendary! Scheduled burns and community airdrops make price increases and momentum building inevitable: - So far nearly 40% of the supply has been burnt creating a truly scarce asset - Airdrop campaigns offer incentives for investors to buy and hold their coins All Genius holders receive airdrops - the amount you get depends on your Genius bag and your social reach in spreading the word. Don’t delay! Get some now or you may end up sidelined watching it go up and up. The Genius project was designed by AI to build a crypto token that would have the best chance of going up very, very high. A lot of time and resources were invested in order to figure out how to build the best token. The result is simply Genius! Among billions of permutations, a specific plan was formulated with the most potential for an exponential rise. This is just the very beginning of what will become legendary! Scheduled burns and community airdrops make price increases and momentum building inevitable: So far nearly 40% of the supply has been burnt creating a truly scarce asset

Airdrop campaigns offer incentives for investors to buy and hold their coins All Genius holders receive airdrops - the amount you get depends on your Genius bag and your social reach in spreading the word. Don’t delay! Get some now or you may end up sidelined watching it go up and up. Officiële website: https://thegeniuscoin.com/ Koop nu GENIUS!

Genius (GENIUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Genius (GENIUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 246.61K $ 246.61K $ 246.61K Totale voorraad: $ 664.78M $ 664.78M $ 664.78M Circulerende voorraad: $ 664.78M $ 664.78M $ 664.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 246.61K $ 246.61K $ 246.61K Hoogste ooit: $ 0.00899766 $ 0.00899766 $ 0.00899766 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00037301 $ 0.00037301 $ 0.00037301 Meer informatie over Genius (GENIUS) prijs

Genius (GENIUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Genius (GENIUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GENIUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GENIUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GENIUS begrijpt, kun je de live prijs van GENIUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van GENIUS Wil je weten waar je GENIUS naartoe gaat? Onze GENIUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GENIUS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!