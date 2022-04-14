Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Genesis Worlds (GENESIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Genesis Worlds (GENESIS) Informatie Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Officiële website: https://genesis.game/

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Genesis Worlds (GENESIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.55K $ 49.55K $ 49.55K Totale voorraad: $ 222.09M $ 222.09M $ 222.09M Circulerende voorraad: $ 222.09M $ 222.09M $ 222.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.55K $ 49.55K $ 49.55K Hoogste ooit: $ 0.485444 $ 0.485444 $ 0.485444 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00022311 $ 0.00022311 $ 0.00022311 Meer informatie over Genesis Worlds (GENESIS) prijs

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Genesis Worlds (GENESIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GENESIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GENESIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GENESIS begrijpt, kun je de live prijs van GENESIS token verkennen!

