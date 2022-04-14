Generational Wealth (WEALTH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Generational Wealth (WEALTH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Generational Wealth (WEALTH) Informatie $WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution. Officiële website: https://studywealth.xyz

Generational Wealth (WEALTH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Generational Wealth (WEALTH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 513.77K Totale voorraad: $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 999.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 513.77K Hoogste ooit: $ 0.00296045 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00051392

Generational Wealth (WEALTH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Generational Wealth (WEALTH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WEALTH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WEALTH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WEALTH begrijpt, kun je de live prijs van WEALTH token verkennen!

