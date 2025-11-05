GeneAlpha (GA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00703622 - $ 0.00845048
Hoogste prijs ooit $ 0.087988
Laagste prijs $ 0.00703622
Prijswijziging (1u) -0.23%
Prijswijziging (1D) -9.21%
Prijswijziging (7D) -25.39%

GeneAlpha (GA) real-time prijs is $0.0076081. De afgelopen 24 uur werd er GA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00703622 en een hoogtepunt van $ 0.00845048, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GA hoogste prijs aller tijden is $ 0.087988, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00703622 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GA met -0.23% veranderd in het afgelopen uur, -9.21% in de afgelopen 24 uur en -25.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GeneAlpha (GA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 44.13K
Volume (24u) --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 76.08K
Circulerende voorraad 5.80M
Totale voorraad 10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GeneAlpha is $ 44.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GA is 5.80M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 76.08K.