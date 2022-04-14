gemxbt (GEMXBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in gemxbt (GEMXBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

gemxbt (GEMXBT) Informatie gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets' potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt's core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions. Officiële website: https://www.gemxbt.ai/

gemxbt (GEMXBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor gemxbt (GEMXBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 74.39K $ 74.39K $ 74.39K Totale voorraad: $ 949.93M $ 949.93M $ 949.93M Circulerende voorraad: $ 949.93M $ 949.93M $ 949.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 74.39K $ 74.39K $ 74.39K Hoogste ooit: $ 0.01046887 $ 0.01046887 $ 0.01046887 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over gemxbt (GEMXBT) prijs

gemxbt (GEMXBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van gemxbt (GEMXBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GEMXBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GEMXBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GEMXBT begrijpt, kun je de live prijs van GEMXBT token verkennen!

Prijsvoorspelling van GEMXBT Wil je weten waar je GEMXBT naartoe gaat? Onze GEMXBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GEMXBT token!

