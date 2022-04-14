Gemini (GEMINI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gemini (GEMINI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gemini (GEMINI) Informatie Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯‍♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini! Officiële website: https://astrofolio.xyz/ Koop nu GEMINI!

Gemini (GEMINI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gemini (GEMINI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 967.68K $ 967.68K $ 967.68K Totale voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Circulerende voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 967.68K $ 967.68K $ 967.68K Hoogste ooit: $ 0.01696794 $ 0.01696794 $ 0.01696794 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0009678 $ 0.0009678 $ 0.0009678 Meer informatie over Gemini (GEMINI) prijs

Gemini (GEMINI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gemini (GEMINI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GEMINI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GEMINI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GEMINI begrijpt, kun je de live prijs van GEMINI token verkennen!

Prijsvoorspelling van GEMINI Wil je weten waar je GEMINI naartoe gaat? Onze GEMINI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GEMINI token!

