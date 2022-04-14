Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gekko AI by Virtuals (GEKKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Informatie Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/15589

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gekko AI by Virtuals (GEKKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 723.83K $ 723.83K $ 723.83K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 723.83K $ 723.83K $ 723.83K Hoogste ooit: $ 0.02640516 $ 0.02640516 $ 0.02640516 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00072356 $ 0.00072356 $ 0.00072356 Meer informatie over Gekko AI by Virtuals (GEKKO) prijs

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gekko AI by Virtuals (GEKKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GEKKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GEKKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GEKKO begrijpt, kun je de live prijs van GEKKO token verkennen!

