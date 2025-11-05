BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live GEI BEAR prijs vandaag is 0.00304164 USD. Volg realtime GEI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GEI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live GEI BEAR prijs vandaag is 0.00304164 USD. Volg realtime GEI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GEI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GEI

GEI Prijsinformatie

Wat is GEI

GEI officiële website

GEI tokenomie

GEI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

GEI BEAR logo

GEI BEAR Prijs (GEI)

Niet genoteerd

1 GEI naar USD live prijs:

$0.00304164
$0.00304164$0.00304164
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
GEI BEAR (GEI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:57:04 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00821529
$ 0.00821529$ 0.00821529

$ 0.00139935
$ 0.00139935$ 0.00139935

--

--

-8.59%

-8.59%

GEI BEAR (GEI) real-time prijs is $0.00304164. De afgelopen 24 uur werd er GEI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GEI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00821529, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00139935 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GEI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -8.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GEI BEAR (GEI) Marktinformatie

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

--
----

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,539.8469265
69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

De huidige marktkapitalisatie van GEI BEAR is $ 211.15K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GEI is 69.42M, met een totale voorraad van 69420539.8469265. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 211.15K.

GEI BEAR (GEI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van GEI BEAR naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van GEI BEAR naar USD $ +0.0011211923.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van GEI BEAR naar USD $ +0.0010345791.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van GEI BEAR naar USD $ -0.000987650311771932.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ +0.0011211923+36.86%
60 dagen$ +0.0010345791+34.01%
90 dagen$ -0.000987650311771932-24.51%

Wat is GEI BEAR (GEI)?

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

GEI BEAR (GEI) hulpbron

Officiële website

GEI BEAR Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GEI BEAR (GEI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GEI BEAR (GEI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GEI BEAR te bekijken.

Bekijk nu de GEI BEAR prijsvoorspelling !

GEI naar lokale valuta's

GEI BEAR (GEI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GEI BEAR (GEI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GEI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over GEI BEAR (GEI)

Hoeveel is GEI BEAR (GEI) vandaag waard?
De live GEI prijs in USD is 0.00304164 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GEI naar USD prijs?
De huidige prijs van GEI naar USD is $ 0.00304164. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van GEI BEAR?
De marktkapitalisatie van GEI is $ 211.15K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GEI?
De circulerende voorraad van GEI is 69.42M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GEI?
GEI bereikte een ATH-prijs van 0.00821529 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GEI?
GEI zag een ATL-prijs van 0.00139935 USD.
Wat is het handelsvolume van GEI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GEI is -- USD.
Zal GEI dit jaar hoger gaan?
GEI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GEI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:57:04 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,264.64
$103,264.64$103,264.64

+0.08%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,353.13
$3,353.13$3,353.13

-4.39%

Solana logo

Solana

SOL

$159.13
$159.13$159.13

-1.45%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0067
$1.0067$1.0067

+34.67%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,264.64
$103,264.64$103,264.64

+0.08%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,353.13
$3,353.13$3,353.13

-4.39%

Solana logo

Solana

SOL

$159.13
$159.13$159.13

-1.45%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2665
$2.2665$2.2665

-0.68%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16631
$0.16631$0.16631

+1.45%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03620
$0.03620$0.03620

+44.80%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01142
$0.01142$0.01142

+52.26%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00684
$0.00684$0.00684

+5.23%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2016
$0.2016$0.2016

+303.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049490
$0.0000000049490$0.0000000049490

+253.44%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04000
$0.04000$0.04000

+160.75%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2131
$0.2131$0.2131

+225.34%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008925
$0.000008925$0.000008925

+133.82%