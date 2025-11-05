GEI BEAR (GEI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00821529$ 0.00821529 $ 0.00821529 Laagste prijs $ 0.00139935$ 0.00139935 $ 0.00139935 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -8.59% Prijswijziging (7D) -8.59%

GEI BEAR (GEI) real-time prijs is $0.00304164. De afgelopen 24 uur werd er GEI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GEI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00821529, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00139935 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GEI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -8.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GEI BEAR (GEI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Circulerende voorraad 69.42M 69.42M 69.42M Totale voorraad 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

De huidige marktkapitalisatie van GEI BEAR is $ 211.15K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GEI is 69.42M, met een totale voorraad van 69420539.8469265. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 211.15K.