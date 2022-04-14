Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gegagedigedagedago (NUGGET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gegagedigedagedago (NUGGET) Informatie Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide. Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide. Officiële website: https://nuggetsolana.xyz/ Koop nu NUGGET!

Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gegagedigedagedago (NUGGET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 39.90K $ 39.90K $ 39.90K Totale voorraad: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Circulerende voorraad: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.90K $ 39.90K $ 39.90K Hoogste ooit: $ 0.00937674 $ 0.00937674 $ 0.00937674 Laagste ooit: $ 0.000031 $ 0.000031 $ 0.000031 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Gegagedigedagedago (NUGGET) prijs

Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gegagedigedagedago (NUGGET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NUGGET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NUGGET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NUGGET begrijpt, kun je de live prijs van NUGGET token verkennen!

